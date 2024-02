NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Renault vor Zahlen von 50 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der französische Autobauer habe ein schwieriges Jahr vor sich, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Montag vorliegenden Studie angesichts einer trüben Konjunktur und eines enttäuschenden Modellzyklus. Verbesserungen im Rahmen der "Renaulution"-Strategie würden aber derzeit nicht gewürdigt. Zudem sollte die Bereitschaft des Managements zur Zusammenarbeit mit den Aktionären, steigende Cashflows und Dividenden sowie eine wohl auch bald verbesserte Bonität Investoren Vertrauen geben in das Wachstum des Konzerns./ajx/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2024 / 14:34 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2024 / 05:05 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.