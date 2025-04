HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Rheinmetall nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1630 Euro belassen. Der Rüstungskonzern und Autozulieferer habe stark abgeschnitten und die Konsensschätzungen für Umsatz und operatives Ergebnis ausschließlich wegen des Rüstungsgeschäfts um 18 beziehungsweise 20 Prozent übertroffen, schrieb Analyst George McWhirter in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Bestätigung des Ausblicks zu diesem frühen Zeitpunkt im Jahr sei keine Überraschung. Rheinmetall habe aber bekräftigt, dass die Ziele angehoben werden könnten, sobald mehr Klarheit über die Rüstungsausgaben der einzelnen europäischen Länder bestehe./gl/la



