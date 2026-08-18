DHL Group Aktie
|55,20EUR
|0,78EUR
|1,43%
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für DHL Group von 52 auf 59 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Michael Aspinall nannte in einer Branchenbetrachtung vom Montag DSV als seinen bevorzugten globalen Logistiktitel nach dessen Quartalszahlen. Auf den Plätzen folgen Kuehne + Nagel und DHL. Den Bonnern attestierte Aspinall ebenso wie den mit "Buy" bewerteten Konkurrenten ein überraschend dauerhaftes Wachstum und begründete die Anlageempfehlung mit der Bewertung der Aktie./gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 13:06 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 13:06 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
59,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
55,12 €
|
Abst. Kursziel*:
7,04%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
55,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,88%
|
Analyst Name::
Michael Aspinall
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|
10:34
|ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für DHL Group auf 59 Euro - 'Hold' (dpa-AFX)
|
09:28
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
|
09:28
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX schwächelt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Frankfurt: DAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
17.08.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 beendet den Montagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
17.08.26
|Gewinne in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
17.08.26
|EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
17.08.26
|EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|09:17
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09:17
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|09:17
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|55,14
|1,32%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:58
|Basler Buy
|Warburg Research
|09:42
|grenke Buy
|Warburg Research
|09:17
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|09:17
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:15
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:15
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:14
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:21
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|08:15
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|08:07
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08:01
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|07:44
|Siemens Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:37
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:35
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:35
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:35
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:23
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:18
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:13
|Hermès Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:10
|Sixt Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:07
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:59
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:58
|SCHOTT Pharma Overweight
|Barclays Capital
|06:44
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:38
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:33
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:17
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:17
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:08
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|Verbund Equal weight
|Barclays Capital
|17.08.26
|Semperit buy
|Baader Bank
|17.08.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|17.08.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|17.08.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|17.08.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|17.08.26
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|17.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.08.26
|SAFRAN Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.26
|Talanx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG