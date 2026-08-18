JOST Werke Aktie
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WKN DE: JST400 / ISIN: DE000JST4000
JOST Werke Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Jost Werke nach Zahlen zum zweiten Quartal von 74 auf 83 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Zulieferer für die Nutzfahrzeugbranche dürfte mit den Zahlen für das Gesamtjahr in der oberen Hälfte des ausgegebenen Zielkorridors landen, schrieb Sebastian Ubert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die operative Marge (Ebit) werde voraussichtlich den Rest des Jahres prozentual zweistellig sein./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JOST Werke AG Buy
|
Unternehmen:
JOST Werke AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
83,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
53,90 €
|
Abst. Kursziel*:
53,99%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
56,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
45,87%
|
Analyst Name::
Sebastian Ubert
|
KGV*:
-
Nachrichten zu JOST Werke AG
|
09:28
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.at)
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17.08.26
|EQS-News: JOST Werke SE nimmt Handel am OTCQX® Best Market in den USA auf (EQS Group)
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17.08.26
|EQS-News: JOST Werke SE begins trading on OTCQX® Best Market in the United States (EQS Group)
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13.08.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.at)
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13.08.26
|JOST Werke Aktie höher: Umsatz und Ergebnis schlagen Markterwartungen (dpa-AFX)
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13.08.26
|ROUNDUP: Nutzfahrzeug-Zulieferer Jost wächst deutlich - Aktie legt zu (dpa-AFX)
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13.08.26
|XETRA-Handel: SDAX klettert zum Start (finanzen.at)
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13.08.26
|EQS-News: JOST setzt starkes Umsatz- und Profitabilitätswachstum im 2. Quartal 2026 fort (EQS Group)
Analysen zu JOST Werke AG
|08:21
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|14.08.26
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|08:21
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|14.08.26
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|08:21
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|14.08.26
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|JOST Werke AG
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Aktuelle Aktienanalysen
|08:21
|JOST Werke Buy
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:35
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:35
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:23
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|Goldman Sachs Group Inc.
|07:18
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:13
|Hermès Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:10
|Sixt Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:07
|arGEN-X Buy
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|06:59
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
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|SCHOTT Pharma Overweight
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|06:38
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:33
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:17
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:17
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|Jefferies & Company Inc.
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|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|Verbund Equal weight
|Barclays Capital
|17.08.26
|Semperit buy
|Baader Bank
|17.08.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|17.08.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|17.08.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|17.08.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Swiss Re Hold
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|17.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Assicurazioni Generali Buy
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|17.08.26
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Allianz Hold
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|17.08.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|17.08.26
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|17.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.08.26
|SAFRAN Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.26
|Talanx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.26
|E.ON Buy
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|17.08.26
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
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|ING Group Hold
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|17.08.26
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|SFC Energy Buy
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|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research