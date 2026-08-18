grenke Aktie
|11,26EUR
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|2,55%
WKN DE: A161N3 / ISIN: DE000A161N30
grenke Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Grenke auf "Buy" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Nach den Quartalszahlen des IT-Leasingspezialisten habe er seine Schätzungen für den Zinsüberschuss wegen der zu erwartenden Abnahme der Dynamik im Neugeschäft verringert, schrieb Andreas Pläsier in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: grenke AG Buy
|
Unternehmen:
grenke AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
21,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
11,20 €
|
Abst. Kursziel*:
87,50%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
11,26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
86,50%
|
Analyst Name::
Andreas Pläsier
|
KGV*:
-
Nachrichten zu grenke AG
|
14.08.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX bewegt sich am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
14.08.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX am Mittag im Plus (finanzen.at)
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13.08.26
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Grenke auf 20 Euro - 'Kaufen' (dpa-AFX)
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13.08.26
|grenke-Aktie im Minus: Mehr Gewinn und bestätigte Prognose - schwächeres Neugeschäft (dpa-AFX)
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13.08.26
|ROUNDUP: Grenke macht weniger Neugeschäft - Aktie fällt (dpa-AFX)
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13.08.26
|XETRA-Handel: SDAX klettert zum Start (finanzen.at)
|
13.08.26
|EQS-News: grenke increases Group earnings in the first half of 2026 (EQS Group)
|
13.08.26
|EQS-News: grenke steigert Konzernergebnis im ersten Halbjahr 2026 (EQS Group)
Analysen zu grenke AG
|09:42
|grenke Buy
|Warburg Research
|14.08.26
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|02.07.26
|grenke Buy
|Warburg Research
|18.05.26
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|09:42
|grenke Buy
|Warburg Research
|14.08.26
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|02.07.26
|grenke Buy
|Warburg Research
|18.05.26
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|09:42
|grenke Buy
|Warburg Research
|14.08.26
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|02.07.26
|grenke Buy
|Warburg Research
|18.05.26
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|31.10.24
|grenke Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Aktien in diesem Artikel
|grenke AG
|11,18
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Aktuelle Aktienanalysen
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|Warburg Research
|09:42
|grenke Buy
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:35
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:35
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:35
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:23
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|Goldman Sachs Group Inc.
|07:18
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:13
|Hermès Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:10
|Sixt Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|arGEN-X Buy
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|06:59
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:58
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|Barclays Capital
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|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:38
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:33
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:17
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:17
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:08
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|Verbund Equal weight
|Barclays Capital
|17.08.26
|Semperit buy
|Baader Bank
|17.08.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|17.08.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|17.08.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|17.08.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Zurich Insurance Hold
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|17.08.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|AXA Buy
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|17.08.26
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|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|17.08.26
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|17.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.08.26
|SAFRAN Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.26
|Talanx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG