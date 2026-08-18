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WKN DE: STRA55 / ISIN: DE000STRA555

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18.08.2026 09:17:48

STRATEC SE Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Stratec nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Diese belegten eine deutliche Verbesserung im Vergleich zum ersten Jahresviertel, schrieb Jan Koch in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Auftragslage des Herstellers von Analysesystemen und Laborsoftware für die medizinische Diagnostik sei jedoch weiter schwankend. Der Abbau von Lagerbeständen seitens der Kunden sei hartnäckiger als ursprünglich gedacht./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 07:50 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: STRATEC SE Hold
Unternehmen:
STRATEC SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
21,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
45,65 € 		Abst. Kursziel*:
-54,00%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
22,35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-6,04%
Analyst Name::
Jan Koch 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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