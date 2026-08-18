Beiersdorf Aktie
|76,52EUR
|0,46EUR
|0,60%
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
Beiersdorf Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Beiersdorf von 81 auf 76 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Molly Wylenzek passte am Montag ihre Prognosen an die Halbjahreszahlen des Konsumgüterkonzerns an. Dessen Gewinnwarnung sei keine große Überraschung gewesen. Die revidierte Investitionsplanung gebe den Weg zu einer besseren Dynamik der Marke Nivea vor, die für 70 Prozent des Umsatzes im Consumergeschäft stehe - dieser Weg werde aber lang und steinig./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 15:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Hold
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
76,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
76,50 €
|
Abst. Kursziel*:
-0,65%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
76,52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0,68%
|
Analyst Name::
Molly Wylenzek
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Beiersdorf AG
|
17.08.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX gibt zum Ende des Montagshandels nach (finanzen.at)
|
17.08.26
|Börse Frankfurt in Rot: DAX fällt zum Ende des Montagshandels (finanzen.at)
|
17.08.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
17.08.26
|Börse Frankfurt in Rot: DAX in Rot (finanzen.at)
|
17.08.26
|EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 (EQS Group)
|
17.08.26
|EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052 (EQS Group)
|
17.08.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX sackt am Montagmittag ab (finanzen.at)
|
17.08.26
|Börse Frankfurt in Rot: Das macht der DAX am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu Beiersdorf AG
|06:17
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|06:17
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|04.08.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|24.06.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|24.06.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|25.05.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Beiersdorf Underweight
|Barclays Capital
|03.08.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|21.04.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|21.04.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|06:17
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.26
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|76,52
|0,60%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:58
|Basler Buy
|Warburg Research
|09:42
|grenke Buy
|Warburg Research
|09:17
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|09:17
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:15
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:15
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:14
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:21
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|08:15
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|08:07
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08:01
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|07:44
|Siemens Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:37
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:35
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:35
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:35
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:23
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:18
|Hypoport Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:13
|Hermès Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:10
|Sixt Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:07
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:59
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:58
|SCHOTT Pharma Overweight
|Barclays Capital
|06:44
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:38
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:33
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:17
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:17
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:08
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|Verbund Equal weight
|Barclays Capital
|17.08.26
|Semperit buy
|Baader Bank
|17.08.26
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|17.08.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|17.08.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|17.08.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|17.08.26
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|17.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.08.26
|SAFRAN Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.26
|Talanx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.08.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG