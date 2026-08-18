Beiersdorf Aktie

76,52EUR 0,46EUR 0,60%
Beiersdorf für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

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18.08.2026 06:17:10

Beiersdorf Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Beiersdorf von 81 auf 76 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Molly Wylenzek passte am Montag ihre Prognosen an die Halbjahreszahlen des Konsumgüterkonzerns an. Dessen Gewinnwarnung sei keine große Überraschung gewesen. Die revidierte Investitionsplanung gebe den Weg zu einer besseren Dynamik der Marke Nivea vor, die für 70 Prozent des Umsatzes im Consumergeschäft stehe - dieser Weg werde aber lang und steinig./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 15:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf AG Hold
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
76,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
76,50 € 		Abst. Kursziel*:
-0,65%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
76,52 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0,68%
Analyst Name::
Molly Wylenzek 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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06:17 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
12.08.26 Beiersdorf Underperform RBC Capital Markets
12.08.26 Beiersdorf Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.26 Beiersdorf Neutral Goldman Sachs Group Inc.
06.08.26 Beiersdorf Neutral UBS AG
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Aktien in diesem Artikel

Beiersdorf AG 76,52 0,60% Beiersdorf AG

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09:58 Basler Buy Warburg Research
09:42 grenke Buy Warburg Research
09:17 STRATEC Hold Deutsche Bank AG
09:17 DHL Group Hold Jefferies & Company Inc.
09:15 SAFRAN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:15 Rolls-Royce Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:14 MTU Aero Engines Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:21 JOST Werke Buy Warburg Research
08:15 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
08:07 Givaudan Underperform Bernstein Research
08:01 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
07:44 Siemens Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:37 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:35 Ottobock Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:35 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:35 SMA Solar Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:23 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:18 Hypoport Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:13 Hermès Sector Perform RBC Capital Markets
07:10 Sixt Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:07 arGEN-X Buy Jefferies & Company Inc.
06:59 Rolls-Royce Buy Goldman Sachs Group Inc.
06:58 SCHOTT Pharma Overweight Barclays Capital
06:44 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:38 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:33 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:17 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:17 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
06:08 Assicurazioni Generali Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.08.26 Hennes & Mauritz AB Hold Jefferies & Company Inc.
17.08.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
17.08.26 Verbund Equal weight Barclays Capital
17.08.26 Semperit buy Baader Bank
17.08.26 Vodafone Group Halten DZ BANK
17.08.26 SpaceX Buy UBS AG
17.08.26 freenet Kaufen DZ BANK
17.08.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight JP Morgan Chase & Co.
17.08.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
17.08.26 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
17.08.26 Swiss Re Hold Jefferies & Company Inc.
17.08.26 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
17.08.26 Assicurazioni Generali Buy Jefferies & Company Inc.
17.08.26 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
17.08.26 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
17.08.26 Richemont Outperform Bernstein Research
17.08.26 Hermès Outperform Bernstein Research
17.08.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
17.08.26 SAFRAN Buy Goldman Sachs Group Inc.
17.08.26 Talanx Buy Goldman Sachs Group Inc.
17.08.26 E.ON Buy Deutsche Bank AG
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