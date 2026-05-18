Richemont Aktie

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WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332

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18.05.2026 13:47:09

Richemont Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Richemont auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Franken belassen. Die Geschäfte des Luxusgüterkonzerns mit Goldschmuck in China könnten sich verbessern, schrieb Luca Solca in einer am Montag vorliegenden Studie. Chinas Konsumenten hätten angesichts steigender Goldpreise verstärkt auf Gold und Goldschmuck gesetzt, zulasten weniger "goldlastiger" westlicher Luxusgüteranbieter wie Richemont. Profiteur dieses Trends sei vor allem der chinesische Goldschmuckhersteller Laopu Gold gewesen. Dieser Trend könnte aber auslaufen, vermutet der Experte. Denn zum einen sei der Goldpreis zuletzt wieder gefallen und zum anderen machten steuerliche Änderungen Goldschmuck in Festlandchina weniger attraktiv./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 02:18 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Outperform
Unternehmen:
Richemont 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
200,00 CHF
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
152,60 CHF 		Abst. Kursziel*:
31,06%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
154,95 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
29,07%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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