ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Roche auf "Neutral" mit einem Kursziel von 280 Franken belassen. Analyst Michael Leuchten blieb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie vorsichtig, was die Perspektive einer Kombination der Immuntherapie Tiragolumab mit dem Medikament Tecentriq bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs betrifft. Seiner Einschätzung nach sind die Daten, die zur laufenden Studie durchgesickert waren, nicht ermutigend./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.08.2023 / 07:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.08.2023 / 07:02 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.