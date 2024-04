ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Roche nach Umsatzzahlen von 248 auf 238 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Weston überarbeitete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen und verschob sein Bewertungsmodell um ein Quartal weiter in die Zukunft. Mit Blick auf strategische Herausforderungen erwartet er Antworten unter anderem zum Diagnostics-Investorentag am 22. Mai und am Pharma-Tag von Roche am 20. September./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2024 / 08:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2024 / 08:35 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.