ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Roche nach einem Treffen mit Unternehmenschef Alan Hippe auf "Neutral" mit einem Kursziel von 238 Franken belassen. Hippe habe sich sehr zufrieden mit den jüngsten, frühen Studiendaten zur Wirksamkeit des Produktkandidaten CT-388 gegen Fettleibigkeit gezeigt, schrieb Analyst Matthew Weston in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sehe zudem das Diagnostikgeschäft des Pharmakonzerns deutlich unterbewertet und hoffe, dass sich die Wahrnehmung nach der Investorenveranstaltung des Geschäftsbereichs am 22. Mai ändern werde. Weston räumt CT-388 trotz der noch frühen Entwicklungsphase ein hohes Umsatzpotenzial ein und rechnet mit einer Markteinführung gegen Ende der Dekade./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2024 / 10:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2024 / 10:21 / GMT





