RWE Aktie

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WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

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26.06.2026 07:22:57

RWE Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für RWE von 66 auf 68 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Anteilsaufstockung am Stromnetzbetreiber Amprion sieht Analyst Peter Crampton klar positiv, wie er am Donnerstag schrieb. Sie bringe einen Ergebnisbeitrag, passe zur Strategie und stärke das Standbein im Wachstumsbereich regulierter Netzwerke./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 18:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 18:50 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RWE AG St. Overweight
Unternehmen:
RWE AG St. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
68,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
55,64 € 		Abst. Kursziel*:
22,21%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
55,22 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23,14%
Analyst Name::
Peter Crampton 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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