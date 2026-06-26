RWE Aktie
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WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
RWE Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für RWE von 66 auf 68 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Anteilsaufstockung am Stromnetzbetreiber Amprion sieht Analyst Peter Crampton klar positiv, wie er am Donnerstag schrieb. Sie bringe einen Ergebnisbeitrag, passe zur Strategie und stärke das Standbein im Wachstumsbereich regulierter Netzwerke./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 18:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 18:50 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Overweight
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Unternehmen:
RWE AG St.
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Analyst:
Barclays Capital
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Kursziel:
68,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
55,64 €
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Abst. Kursziel*:
22,21%
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
55,22 €
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Abst. Kursziel aktuell:
23,14%
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Analyst Name::
Peter Crampton
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KGV*:
-