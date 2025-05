ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ryanair anlässlich der präsentierten Jahreszahlen von 25,50 auf 27,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die irische Fluggesellschaft habe sich zuversichtlich zu den Ticketpreisen im ersten Halbjahr 2026 geäußert, schrieb Jarrod Castle in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Nach Meinung des Experten liefert die Entwicklung der Treibstoffkosten zwar Rückenwind, aber die Stückkosten ohne Berücksichtigung dieser Komponente dürften voraussichtlich steigen./rob/la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2025 / 16:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.