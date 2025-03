NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat Ryanair auf "Outperform" mit einem Kursziel von 23,50 Euro belassen. Analyst Alexander Irving verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie auf Flugpläne und ein rückläufig erwartetes Kapazitätswachstum. Nach Gewinnwarnungen von drei US-Fluggesellschaften in kürzester Zeit und trotz Beteuerungen, dass der internationale Flugverkehr in der Spur sei, spiegelten die Aktienkurse zu Recht die Frage wider, ob die Entwicklung bei Kurz- und Langstreckenflügen unterschiedlich bleibe. Für Ryanair sieht Irving die attraktivsten Chancen. Die Ausschüttungsstrategie bleibe mit Aktienrückkäufen zu attraktiven Kursen auf einem guten Weg./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2025 / 23:38 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2025 / 06:00 / UTC





