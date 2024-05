MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Salzgitter AG auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Mit den im Rahmen der Erwartungen liegenden vorläufigen Quartalszahlen habe der Stahlkonzern eine deutliche Gewinnwarnung veröffentlicht, und das nur sieben Wochen nach dem Ausblick, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies sei enttäuschend und könnte zu einer unterdurchschnittlichen Kursentwicklung während des Sommers führen. Obst senkte seine Schätzungen für den diesjährigen Vorsteuergewinn, ließ sie aber für 2025 und 2026 größtenteils unverändert./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2024 / 14:57 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.