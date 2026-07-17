ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Santander auf "Buy" mit einem Kursziel von 13,50 Euro belassen. Die Autokredit-Verbriefungen der spanischen Großbank im US-Geschäft hätten sich im Juni saisonbedingt verschlechtert, jedoch in geringerem Ausmaß als 2025, schrieb Ignacio Cerezo in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies deute darauf hin, dass die Qualität der zugrundeliegenden Vermögenswerte im Jahresverlauf weitgehend stabil bleiben sollte./rob/edh/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 11:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.