FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Santander von 3,60 auf 3,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das vierte Quartal sei durchwachsen ausgefallen, die Ziele für 2023 habe die spanische Bank aber erreicht, schrieb Analyst Timo Dums in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick auf 2024 sei besser als erwartet. Neben der Erholung in Südamerika dürften Kostendisziplin sowie niedrige Risikokosten unerlässlich bleiben. Dums sieht nur begrenztes Kurspotenzial. Der faire Wert sei in erster Linie durch die Anwendung eines geringen Diskontierungssatzes gestiegen./ajx/la



