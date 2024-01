NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Santander nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Der Ausblick der spanischen Bank auf 2024 sei eine positive Überraschung, schrieb Analystin Sofie Peterzens in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings könnte der etwas durchwachsene und insgesamt erwartungsgemäße Zwischenbericht bremsen, sodass sie nicht mit starken Kursbewegungen rechne./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2024 / 06:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2024 / 06:59 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.