FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat SAP nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 208 Euro belassen. Der Softwarekonzern habe stark abgeschnitten und erstmals seit Anfang 2019 wieder ein währungsbereinigt zweistelliges organisches Umsatzwachstum erzielt, schrieb Analyst Johannes Schaller in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Hinzu komme das wegen des ausgeweiteten Stellenabbaus angehobene operative Ergebnisziel. SAP sei immer noch in einer frühen Phase, die Früchte einer dreijährigen Investitionsphase zu ernten./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2024 / 08:10 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.