NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für SAP von 205 auf 220 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. "Die Show geht weiter", schrieb Analyst Toby Ogg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nach den Quartalszahlen des Softwarekonzerns. Seine anhaltend positive Einschätzung der Aktie speist sich aus der anhaltenden Wachstumsdynamik, den bereits positiven Auswirkungen der Restrukturierung und den damit gesunkenen Risiken für den operativen Ergebnisausblick (Ebit)./gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2024 / 19:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2024 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.