NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Bei dem Softwarekonzern stehe das Abschneiden mit Cloud-Lösungen im Fokus, schrieb Analyst Toby Ogg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Abgesehen davon rechnet er weiterhin mit einer starken Entwicklung des operativen Ergebnisses und des Free Cashflow. Die Vorteile der Umstrukturierungen seien weiterhin spürbar./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2024 / 20:20 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.09.2024 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.