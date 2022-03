Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien des niederösterreichischen Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann (SBO) von 42,5 auf 44,8 Euro nach oben revidiert. Das Anlagevotum "Accumulate" wurde von der zuständigen Expertin Vladimira Urbankova gleichzeitig bestätigt.

Die Analysten verweist auf die vorläufigen Geschäftszahlen von SBO für das Jahr 2021. Die Ergebnisse zeigten, dass das Unternehmen die Pandemie gut bewältige. Nach oben gesetzt wurden die Gewinnerwartungen. Für das Geschäftsjahr 2021 liegt die Schätzung für den Gewinn je Aktie von der Erste Group nun bei 1,26 Euro. Die Prognosen für die zwei Folgejahre lauten auf 2,47 bzw. 3,45 Euro Ertrag je Titel. Die Erwartungen für die Dividendenausschüttungen für diesen Zeitraum liegen auf jährlich 0,50 bzw. 1,00 sowie auf 1,20 Euro pro Anteilsschein.

Am Mittwoch im Frühhandel an der Wiener Börse notierten die SBO-Titel mit plus 1,63 Prozent bei 37,35 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group

