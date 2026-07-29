secunet Security Networks Aktie

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WKN: 727650 / ISIN: DE0007276503

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29.07.2026 11:49:22

secunet Security Networks Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Secunet vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Nach einem verhaltenen Start in das laufende Jahr sollte das Softwareunternehmen im zweiten Quartal merklich an Dynamik gewonnen haben, schrieb Christian Cohrs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Prognose für das laufende Gesamtjahr dürfte aber nicht angehoben werden./rob/mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: secunet Security Networks AG Buy
Unternehmen:
secunet Security Networks AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
260,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
169,40 € 		Abst. Kursziel*:
53,48%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
170,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
52,58%
Analyst Name::
Christian Cohrs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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