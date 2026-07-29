HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Secunet vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Nach einem verhaltenen Start in das laufende Jahr sollte das Softwareunternehmen im zweiten Quartal merklich an Dynamik gewonnen haben, schrieb Christian Cohrs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Prognose für das laufende Gesamtjahr dürfte aber nicht angehoben werden./rob/mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.