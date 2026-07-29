secunet Security Networks Aktie
|170,40EUR
|4,80EUR
|2,90%
WKN: 727650 / ISIN: DE0007276503
secunet Security Networks Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Secunet vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Nach einem verhaltenen Start in das laufende Jahr sollte das Softwareunternehmen im zweiten Quartal merklich an Dynamik gewonnen haben, schrieb Christian Cohrs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Prognose für das laufende Gesamtjahr dürfte aber nicht angehoben werden./rob/mf/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: secunet Security Networks AG Buy
|
Unternehmen:
secunet Security Networks AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
260,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
169,40 €
|
Abst. Kursziel*:
53,48%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
170,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
52,58%
|
Analyst Name::
Christian Cohrs
|
KGV*:
-
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