secunet Security Networks Aktie
|177,60EUR
|5,40EUR
|3,14%
WKN: 727650 / ISIN: DE0007276503
secunet Security Networks Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Secunet vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 254 Euro belassen. Das zweite Quartal des IT-Sicherheitsspezialisten sollte von anhaltender Nachfrage gerade aus dem öffentlichen Bereich profitiert haben, schrieb Andreas Wolf in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie werde derzeit mit einem Abschlag auf die historische Durchschnittsbewertung gehandelt. Aktuell ergebe sich eine gute Einstiegsgelegenheit./rob/mf/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 17:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: secunet Security Networks AG Buy
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Unternehmen:
secunet Security Networks AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
254,00 €
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Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
178,80 €
|
Abst. Kursziel*:
42,06%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
177,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
43,02%
|
Analyst Name::
-
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KGV*:
-
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