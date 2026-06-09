secunet Security Networks Aktie
|194,00EUR
|-9,00EUR
|-4,43%
WKN: 727650 / ISIN: DE0007276503
secunet Security Networks Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Secunet mit einem Kursziel von 254 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Gerhard Orgonas präsentierte am Montag anlässlich der anstehenden Fußball-WM die derzeitigen "European Mid-Cap All-Stars", zu denen er auch den deutschen Anbieter von Sicherheitslösungen zählt. Secunet sei der "Torhüter", denn die hohe Nachfrage im Bereich Cybersecurity mache die Essener prädestiniert für die letzte Verteidigungsbastion, schrieb er./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 15:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: secunet Security Networks AG Buy
|
Unternehmen:
secunet Security Networks AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
254,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
192,40 €
|
Abst. Kursziel*:
32,02%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
194,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,93%
|
Analyst Name::
Gerhard Orgonas
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KGV*:
-
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