16.01.2026 10:50:31

GSK Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für GSK von 1600 auf 1675 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Es scheine, als ob das Jahr des Feuerpferdes für die europäische Pharmabranche bereits früh begonnen habe, schrieb Emmanuel Papadakis am Donnerstag in Anspielung an den chinesischen Kalender. Eigentlich startet es am 17. Februar. Nach dem robusten Jahresauftakt rät Papadakis zur Vorsicht und selektivem Vorgehen, da die Bewertungen generell nicht mehr als günstig erachtet werden könnten. Seine Favoriten sind Novartis und Novo Nordisk unter den Bluechips sowie Genmab und UCB im Nebenwertebereich. BEI GSK rechnet der Experte mit einem robusten Ausblick auf 2026./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Hold
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
16,75 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
21,20 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
18,24 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs

Analysen zu GSK PLC Registered Shs

Aktien in diesem Artikel

Aktuelle Aktienanalysen

