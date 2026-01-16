ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Astrazeneca von 14200 auf 16300 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Briten seien ein Kerninvestment im europäischen Pharmabereich, schrieb Matthew Weston am Donnerstagabend mit Blick auf 2026. Sie schnitten insgesamt am besten ab - auch unter Bewertungssicht. Astrazeneca hätten bis 2031 die stärksten Wachstumsaussichten. 2026 werde mit zahlreichen Phase-III-Ergebnissen sehr ereignisreich./ag/mis



