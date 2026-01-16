AstraZeneca Aktie
|162,95EUR
|1,15EUR
|0,71%
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
AstraZeneca Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Astrazeneca von 14200 auf 16300 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Briten seien ein Kerninvestment im europäischen Pharmabereich, schrieb Matthew Weston am Donnerstagabend mit Blick auf 2026. Sie schnitten insgesamt am besten ab - auch unter Bewertungssicht. Astrazeneca hätten bis 2031 die stärksten Wachstumsaussichten. 2026 werde mit zahlreichen Phase-III-Ergebnissen sehr ereignisreich./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 19:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
163,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
141,02 £
|
Abst. Kursziel*:
15,59%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
141,28 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,37%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
12:27
|Freitagshandel in London: Das macht der FTSE 100 aktuell (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Europa: STOXX 50 fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
09:29
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 beginnt Freitagshandel im Minus (finanzen.at)
|
15.01.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
15.01.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
15.01.26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 am Nachmittag stärker (finanzen.at)
|
15.01.26
|Freundlicher Handel: So performt der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
15.01.26
|Börse London in Grün: So performt der FTSE 100 am Donnerstagmittag (finanzen.at)
Analysen zu AstraZeneca PLC
|10:50
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|10:49
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|15.01.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:50
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|10:49
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|15.01.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:50
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|15.01.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.01.26
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|10:49
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|16.12.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|01.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|162,90
|0,68%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:06
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:05
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:05
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:02
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|12:02
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:01
|Klöckner Verkaufen
|DZ BANK
|12:01
|Evonik Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:00
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:59
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|11:49
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:30
|Bayer Neutral
|UBS AG
|11:29
|Roche Buy
|UBS AG
|11:24
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|11:03
|GSK Neutral
|UBS AG
|11:03
|Novartis Neutral
|UBS AG
|11:02
|Sixt Buy
|Warburg Research
|11:00
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|11:00
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|10:59
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|10:59
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|10:59
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|10:58
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|10:58
|AUTO1 Overweight
|Barclays Capital
|10:57
|ASOS Underweight
|Barclays Capital
|10:57
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|10:57
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|10:52
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|10:52
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|10:52
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|10:51
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|10:50
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|10:50
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|10:49
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|10:49
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10:26
|Unilever Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:09
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:09
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:08
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|09:53
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|09:53
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|09:52
|Vodafone Group Overweight
|Barclays Capital
|09:52
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|09:52
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|09:51
|Schoeller-Bleckmann accumulate
|Erste Group Bank
|09:50
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:48
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|09:11
|Klöckner Sell
|Warburg Research
|09:05
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:02
|adidas Buy
|UBS AG
|08:46
|Richemont Overweight
|Barclays Capital