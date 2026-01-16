Sanofi Aktie
|80,63EUR
|-1,51EUR
|-1,84%
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
Sanofi Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Sanofi von 110 auf 105 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Es scheine, als ob das Jahr des Feuerpferdes für die europäische Pharmabranche bereits früh begonnen habe, schrieb Emmanuel Papadakis am Donnerstag in Anspielung an den chinesischen Kalender. Eigentlich startet es am 17. Februar. Nach dem robusten Jahresauftakt rät Papadakis zur Vorsicht und selektivem Vorgehen, da die Bewertungen generell nicht mehr als günstig erachtet werden könnten. Seine Favoriten sind Novartis und Novo Nordisk unter den Bluechips sowie Genmab und UCB im Nebenwertebereich. Bei Sanofi sieht der Experte etwas Potenzial für eine positive Überraschung beim Ausblick auf 2026./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sanofi S.A. Buy
|
Unternehmen:
Sanofi S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
105,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
80,63 €
|
Abst. Kursziel*:
30,22%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
80,63 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,22%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sanofi S.A.
Analysen zu Sanofi S.A.
|11:24
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|10:52
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|15.01.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:24
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|10:52
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|15.01.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:52
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|08.01.26
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.01.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|29.12.25
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.12.25
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|11:24
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|15.01.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Sanofi S.A.
|81,09
|-1,28%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:06
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:05
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:05
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:02
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|12:02
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:01
|Klöckner Verkaufen
|DZ BANK
|12:01
|Evonik Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:00
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:59
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|11:49
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:30
|Bayer Neutral
|UBS AG
|11:29
|Roche Buy
|UBS AG
|11:24
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|11:03
|GSK Neutral
|UBS AG
|11:03
|Novartis Neutral
|UBS AG
|11:02
|Sixt Buy
|Warburg Research
|11:00
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|11:00
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|10:59
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|10:59
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|10:59
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|10:58
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|10:58
|AUTO1 Overweight
|Barclays Capital
|10:57
|ASOS Underweight
|Barclays Capital
|10:57
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|10:57
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|10:52
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|10:52
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|10:52
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|10:51
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|10:50
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|10:50
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|10:49
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|10:49
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10:26
|Unilever Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:09
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:09
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:08
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|09:53
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|09:53
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|09:52
|Vodafone Group Overweight
|Barclays Capital
|09:52
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|09:52
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|09:51
|Schoeller-Bleckmann accumulate
|Erste Group Bank
|09:50
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:48
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|09:11
|Klöckner Sell
|Warburg Research
|09:05
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:02
|adidas Buy
|UBS AG
|08:46
|Richemont Overweight
|Barclays Capital