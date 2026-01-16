Shell Aktie

31,73EUR 0,21EUR 0,67%
Shell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.01.2026 09:48:55

Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Shell auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Lydia Rainforth thematisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie einen Energiesicherheits-Bericht des Ölkonzerns. Die Energielandschaft werde nicht mehr primär von Technologie oder Politik geprägt, sondern von einer sich verschärfenden, globalen und mehrstufigen Krise aufgrund von Fragmentierung, Sicherheitsspannungen und ungleichmäßigem KI-Einfluss./rob/tih/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 08:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 08:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
40,00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
27,40 £ 		Abst. Kursziel*:
45,97%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
27,42 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
45,88%
Analyst Name::
Lydia Rainforth 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

mehr Nachrichten