Shell Aktie
|31,73EUR
|0,21EUR
|0,67%
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Shell auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Lydia Rainforth thematisierte in einer am Freitag vorliegenden Studie einen Energiesicherheits-Bericht des Ölkonzerns. Die Energielandschaft werde nicht mehr primär von Technologie oder Politik geprägt, sondern von einer sich verschärfenden, globalen und mehrstufigen Krise aufgrund von Fragmentierung, Sicherheitsspannungen und ungleichmäßigem KI-Einfluss./rob/tih/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 08:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 08:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
40,00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
27,40 £
|
Abst. Kursziel*:
45,97%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
27,42 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
45,88%
|
Analyst Name::
Lydia Rainforth
|
KGV*:
-
