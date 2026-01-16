AstraZeneca Aktie

16.01.2026 10:49:00

AstraZeneca Sell

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Astrazeneca von 10500 auf 11000 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Es scheine, als ob das Jahr des Feuerpferdes für die europäische Pharmabranche bereits früh begonnen habe, schrieb Emmanuel Papadakis am Donnerstag in Anspielung an den chinesischen Kalender. Eigentlich startet es am 17. Februar. Nach dem robusten Jahresauftakt rät Papadakis zur Vorsicht und selektivem Vorgehen, da die Bewertungen generell nicht mehr als günstig erachtet werden könnten. Seine Favoriten sind Novartis und Novo Nordisk unter den Bluechips sowie Genmab und UCB im Nebenwertebereich. Bei Astrazeneca rechnet der Experte mit soliden Ergebnissen für das vierte Quartal 2025. 2026 bleibt er aber zurückhaltend für die Phase-III-Studienergenisse der Krebsmittel Datroway und Camizestrant./ag/tih

