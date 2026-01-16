Roche Aktie

349,50CHF 3,80CHF 1,10%
Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048

16.01.2026 10:52:08

Roche Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 325 Franken auf "Hold" belassen. Es scheine, als ob das Jahr des Feuerpferdes für die europäische Pharmabranche bereits früh begonnen habe, schrieb Emmanuel Papadakis am Donnerstag in Anspielung an den chinesischen Kalender. Eigentlich startet es am 17. Februar. Nach dem robusten Jahresauftakt rät Papadakis zur Vorsicht und selektivem Vorgehen, da die Bewertungen generell nicht mehr als günstig erachtet werden könnten. Seine Favoriten sind Novartis und Novo Nordisk unter den Bluechips sowie Genmab und UCB im Nebenwertebereich. Bei Roche hält der Experte die Markterwartungen für das vierte Quartal für etwas ambitioniert, was den Onkologie-Bereich und Vabysmo gegen Makuladegeneration betreffe. Für 2026 sei der Währungsgegenwind aus seiner Sicht nicht vollständig berücksichtigt./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Hold
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
325,00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
346,50 CHF 		Abst. Kursziel*:
-6,20%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
349,50 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-7,01%
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

mehr Analysen
11:29 Roche Buy UBS AG
10:52 Roche Hold Deutsche Bank AG
08:31 Roche Neutral Goldman Sachs Group Inc.
15.01.26 Roche Overweight Barclays Capital
13.01.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Roche AG (Genussschein) 347,70 0,58% Roche AG (Genussschein)

