Roche Aktie
|349,50CHF
|3,80CHF
|1,10%
WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048
Roche Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 325 Franken auf "Hold" belassen. Es scheine, als ob das Jahr des Feuerpferdes für die europäische Pharmabranche bereits früh begonnen habe, schrieb Emmanuel Papadakis am Donnerstag in Anspielung an den chinesischen Kalender. Eigentlich startet es am 17. Februar. Nach dem robusten Jahresauftakt rät Papadakis zur Vorsicht und selektivem Vorgehen, da die Bewertungen generell nicht mehr als günstig erachtet werden könnten. Seine Favoriten sind Novartis und Novo Nordisk unter den Bluechips sowie Genmab und UCB im Nebenwertebereich. Bei Roche hält der Experte die Markterwartungen für das vierte Quartal für etwas ambitioniert, was den Onkologie-Bereich und Vabysmo gegen Makuladegeneration betreffe. Für 2026 sei der Währungsgegenwind aus seiner Sicht nicht vollständig berücksichtigt./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Hold
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
325,00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
346,50 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-6,20%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
349,50 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7,01%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)
|
12:27
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI gibt mittags nach (finanzen.at)
|
12:27
|Verluste in Zürich: SMI fällt zurück (finanzen.at)
|
09:49
|ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Roche auf 'Neutral' - Ziel 365 Franken (dpa-AFX)
|
09:29
|Handel in Europa: STOXX 50 fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
09:29
|SMI-Handel aktuell: SMI schwächelt zum Start (finanzen.at)
|
15.01.26
|Starker Wochentag in Zürich: SLI zum Ende des Donnerstagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
15.01.26
|Gewinne in Zürich: SMI verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.at)
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|11:29
|Roche Buy
|UBS AG
|10:52
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|08:31
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:29
|Roche Buy
|UBS AG
|10:52
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|08:31
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.01.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:29
|Roche Buy
|UBS AG
|15.01.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|09.01.26
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|07.01.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|Roche Buy
|UBS AG
|11.12.25
|Roche Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.12.25
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:52
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|08:31
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.01.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Roche AG (Genussschein)
|347,70
|0,58%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:06
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:05
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:05
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:02
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|12:02
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:01
|Klöckner Verkaufen
|DZ BANK
|12:01
|Evonik Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:00
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:59
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|11:49
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:30
|Bayer Neutral
|UBS AG
|11:29
|Roche Buy
|UBS AG
|11:24
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|11:03
|GSK Neutral
|UBS AG
|11:03
|Novartis Neutral
|UBS AG
|11:02
|Sixt Buy
|Warburg Research
|11:00
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|11:00
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|10:59
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|10:59
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|10:59
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|10:58
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|10:58
|AUTO1 Overweight
|Barclays Capital
|10:57
|ASOS Underweight
|Barclays Capital
|10:57
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|10:57
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|10:52
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|10:52
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|10:52
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|10:51
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|10:50
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|10:50
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|10:49
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|10:49
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10:26
|Unilever Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:09
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:09
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:08
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|09:53
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|09:53
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|09:52
|Vodafone Group Overweight
|Barclays Capital
|09:52
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|09:52
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|09:51
|Schoeller-Bleckmann accumulate
|Erste Group Bank
|09:50
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:48
|Shell Overweight
|Barclays Capital
|09:11
|Klöckner Sell
|Warburg Research
|09:05
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:02
|adidas Buy
|UBS AG
|08:46
|Richemont Overweight
|Barclays Capital