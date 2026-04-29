Siltronic Aktie

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Siltronic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001

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29.04.2026 16:53:04

Siltronic Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Siltronic von 59 auf 70 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Analyst Dirk Schlamp begründete den höheren fairen Wert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit angepassten mittelfristigen Schätzungen für den Wafer-Hersteller./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 16:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 16:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siltronic AG Halten
Unternehmen:
Siltronic AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
73,95 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
79,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Dirk Schlamp 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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