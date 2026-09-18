Novartis Aktie
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WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
Novartis Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 120 Franken auf "Hold" belassen. Das Feedback von Ärzten zum entzündungshemmenden BTK-Inhibitor und zum PCSK9-Protein-Hemmer sei durchwachsen gewesen und eher positiv für Astrazeneca, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novartis AG Hold
|
Unternehmen:
Novartis AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
120,00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
116,36 CHF
|
Abst. Kursziel*:
3,13%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
116,40 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,09%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novartis AG
|
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|UBS AG
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