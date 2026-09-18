FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 120 Franken auf "Hold" belassen. Das Feedback von Ärzten zum entzündungshemmenden BTK-Inhibitor und zum PCSK9-Protein-Hemmer sei durchwachsen gewesen und eher positiv für Astrazeneca, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./ag/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 08:05 / CET



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