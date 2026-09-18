GSK Aktie
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WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
GSK Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 2000 Pence auf "Hold" belassen. Emmanuel Papadakis stufte in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion auf Präsentationen auf dem Welt-Lungenkrebskongress die Daten zu einem auf das B7H3-Protein ausgerichteten Antikörper-Wirkstoff-Konjugat als leicht positiv für den Pharmaonzern ein./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Hold
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
20,00 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
18,83 £
|
Abst. Kursziel*:
6,19%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
18,85 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,13%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shs
|
17.09.26
|Freundlicher Handel in Europa: Am Nachmittag Pluszeichen im STOXX 50 (finanzen.at)
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15.09.26
|GSK investiert bis zu 750 Millionen Dollar in Therapie gegen Blutkrebs (Dow Jones)
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15.09.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 startet in der Verlustzone (finanzen.at)
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14.09.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
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14.09.26
|LSE-Handel: Anleger lassen FTSE 100 zum Handelsende steigen (finanzen.at)
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14.09.26
|Börse London: FTSE 100-Anleger greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
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14.09.26
|Montagshandel in Europa: So steht der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
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14.09.26
|GSK-Aktie steigt: Krebsmedikament Jideytro mit vielversprechenden Daten (Dow Jones)
Analysen zu GSK PLC Registered Shs
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|GSK Hold
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|17.09.26
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|UBS AG
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|Deutsche Bank AG
|15.09.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
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|04.08.26
|GSK Underweight
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|15.09.26
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Aktien in diesem Artikel
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