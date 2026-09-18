Elmos Semiconductor Aktie
|142,60EUR
|2,60EUR
|1,86%
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
18.09.2026 09:43:47
Elmos Semiconductor Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Elmos mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Buy" belassen. Höhere Kapazitäten in Dortmund seien eindeutig positive Nachrichten, schrieb Malte Schaumann am Freitag./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 08:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Elmos Semiconductor Buy
|
Unternehmen:
Elmos Semiconductor
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
210,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
141,60 €
|
Abst. Kursziel*:
48,31%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
142,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
47,27%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Elmos Semiconductor
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17.09.26
|EQS-News: Elmos Semiconductor SE sichert sich zusätzliche Wafer-Kapazitäten in Dortmund (EQS Group)
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17.09.26
|EQS-News: Elmos Semiconductor SE secures additional wafer capacity in Dortmund (EQS Group)
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17.09.26
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX am Donnerstagmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
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16.09.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX beendet den Mittwochshandel im Plus (finanzen.at)
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16.09.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Ende des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
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16.09.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX bewegt sich im Plus (finanzen.at)
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16.09.26
|XETRA-Handel: MDAX nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
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16.09.26
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|04.08.26
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|Warburg Research
|10.07.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
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|Warburg Research
|09:43
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|05.08.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
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|Warburg Research
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.26
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|30.03.26
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
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|Deutsche Bank AG
|14.05.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel
|Elmos Semiconductor
|142,20
|1,57%
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|Deutsche Bank AG
|09:18
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|09:12
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|08:56
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|08:48
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|08:39
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|08:30
|Bechtle Buy
|UBS AG
|08:27
|Apple Neutral
|UBS AG
|08:09
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:08
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:47
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:46
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|07:24
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|UBS AG
|07:12
|BAT Buy
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|07:11
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:10
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:03
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:00
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:55
|RENK Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.09.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
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|Richemont Outperform
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|17.09.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|17.09.26
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|17.09.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
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|Bernstein Research
|17.09.26
|Nestlé Market-Perform
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|Bernstein Research
|17.09.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|17.09.26
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|17.09.26
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|RBC Capital Markets
|17.09.26
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