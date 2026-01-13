Sixt Aktie
|72,10EUR
|-0,75EUR
|-1,03%
WKN: 723132 / ISIN: DE0007231326
Sixt SE St Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Sixt-Stammaktie auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Trotz des zuletzt starken Laufs des Aktienmarktes insgesamt gebe es weiterhin attraktiv bewertete Einzelaktien, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu Europas mittelgroßen Konzernen. Eine lockere Geldpolitik und die Konjunkturmilliarden der deutschen Regierung verbesserten die Finanzierungsbedingungen sowie die heimische Nachfrage, wovon vor allem mittelgroße Unternehmen profitieren sollten./mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 14:38 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sixt SE St. Buy
|
Unternehmen:
Sixt SE St.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
100,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
72,15 €
|
Abst. Kursziel*:
38,60%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
72,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38,70%
|
Analyst Name::
Martin Comtesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sixt SE St.
|
02.01.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX beginnt Handel im Plus (finanzen.at)
|
26.11.25
|Gewinne in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX zum Ende des Mittwochshandels steigen (finanzen.at)
|
14.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
|
13.11.25
|XETRA-Handel: SDAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
13.11.25
|Sixt-Aktie tiefer: Gewinn legt zu, Umsatzprognose eingeengt (dpa-AFX)
|
13.11.25
|ROUNDUP: Autovermieter Sixt legt im Sommer zu - Aktie gibt nach (dpa-AFX)
|
13.11.25
|EQS-News: Rekordumsatz und Gewinnplus von mehr als 23 % in den ersten neun Monaten – Jahresprognose bestätigt (EQS Group)
|
13.11.25
|EQS-News: Record revenue and more than 23% profit increase in the first nine months – guidance confirmed (EQS Group)
Analysen zu Sixt SE St.
|09:26
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Sixt Buy
|Warburg Research
|20.11.25
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|14.11.25
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.11.25
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|09:26
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Sixt Buy
|Warburg Research
|20.11.25
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|14.11.25
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.11.25
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|09:26
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.25
|Sixt Buy
|Warburg Research
|20.11.25
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|14.11.25
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.11.25
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.25
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.05.25
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.02.25
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Sixt SE St.
|72,10
|-1,03%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:26
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:25
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:24
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:24
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|09:23
|Siemens Healthineers Outperform
|Bernstein Research
|09:22
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:12
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:59
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:58
|adesso Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:57
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|Bernstein Research
|08:55
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|08:55
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|08:54
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|08:53
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:52
|Michelin Underweight
|Barclays Capital
|08:51
|Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight
|Barclays Capital
|08:50
|Orsted Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:49
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:49
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:49
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:48
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|08:48
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:48
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:47
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:42
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:41
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:40
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:40
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:39
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:35
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:33
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:33
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:32
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:15
|AIXTRON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:14
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:13
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:11
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:11
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:10
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:57
|Michelin Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:57
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:56
|Continental Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:54
|Zalando Overweight
|Barclays Capital
|06:55
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:54
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:54
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:53
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.26
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.