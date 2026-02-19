Sixt Aktie
|66,00EUR
|-0,85EUR
|-1,27%
WKN: 723132 / ISIN: DE0007231326
Sixt SE St Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Sixt auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 95 Euro belassen. Der Fahrzeugvermieter kombiniere Premium-Positionierung, Kapazitätsdisziplin und Bilanzstärke mit strukturellem Wachstum in Europa und überdurchschnittlichen Zuwachsraten in Nordamerika, schrieb Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die aktuelle Kursschwäche der im SDax notierten Aktie reflektiere zugleich vor allem die gesamtwirtschaftliche Unsicherheit im US-Markt, nicht jedoch eine strukturelle Schwäche des Geschäftsmodells./ck/rob/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 13:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 14:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sixt SE St. Kaufen
|
Unternehmen:
Sixt SE St.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
65,10 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
66,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Dirk Schlamp
|
KGV*:
-
