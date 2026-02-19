Sixt Aktie

66,00EUR -0,85EUR -1,27%
Sixt für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723132 / ISIN: DE0007231326

19.02.2026 15:04:17

Sixt SE St Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Sixt auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 95 Euro belassen. Der Fahrzeugvermieter kombiniere Premium-Positionierung, Kapazitätsdisziplin und Bilanzstärke mit strukturellem Wachstum in Europa und überdurchschnittlichen Zuwachsraten in Nordamerika, schrieb Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die aktuelle Kursschwäche der im SDax notierten Aktie reflektiere zugleich vor allem die gesamtwirtschaftliche Unsicherheit im US-Markt, nicht jedoch eine strukturelle Schwäche des Geschäftsmodells./ck/rob/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 13:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 14:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

