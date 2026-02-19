FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Sixt auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 95 Euro belassen. Der Fahrzeugvermieter kombiniere Premium-Positionierung, Kapazitätsdisziplin und Bilanzstärke mit strukturellem Wachstum in Europa und überdurchschnittlichen Zuwachsraten in Nordamerika, schrieb Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die aktuelle Kursschwäche der im SDax notierten Aktie reflektiere zugleich vor allem die gesamtwirtschaftliche Unsicherheit im US-Markt, nicht jedoch eine strukturelle Schwäche des Geschäftsmodells./ck/rob/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 13:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 14:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





