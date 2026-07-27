flatexDEGIRO Aktie
|37,58EUR
|1,00EUR
|2,73%
WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111
flatexDEGIRO Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Flatexdegiro nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Der Online Broker habe dank starker Handelsaktivitäten, verbesserter Monetarisierung und stabiler Zinserträge das zweite Rekordquartal in Folge gemeldet, schrieb Olivia Pulvermacher in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem habe eine straffe Kostenkontrolle das Umsatzwachstum in ein überproportionales Gewinnwachstum umgewandelt./ck/rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Buy
|
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
46,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
37,56 €
|
Abst. Kursziel*:
22,47%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
37,58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,41%
|
Analyst Name::
Olivia Pulvermacher
|
KGV*:
-
Nachrichten zu flatexDEGIRO AG
|
24.07.26
|MDAX-Titel flatexDEGIRO-Aktie: So viel hätten Anleger an einem flatexDEGIRO-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
24.07.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Start des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
23.07.26
|ROUNDUP: Flatexdegiro hebt Gewinnprognose erneut an - Aktie verliert (dpa-AFX)
|
23.07.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
22.07.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Flatexdegiro auf 40 Euro - 'Hold' (dpa-AFX)
|
22.07.26
|ROUNDUP: Flatexdegiro hebt Gewinnprognose erneut an - Umsatzziel bestätigt (dpa-AFX)
|
22.07.26
|Flatexdegiro hebt Gewinnprognose erneut an - Umsatzziel bestätigt (dpa-AFX)
|
22.07.26
|EQS-News: Online-Broker flatexDEGIRO baut Rekordergebnis weiter aus und steigert Gewinn um 55 Prozent (EQS Group)
Analysen zu flatexDEGIRO AG
|13:15
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|13:06
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|flatexDEGIRO Overweight
|Barclays Capital
|13:15
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|13:06
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|flatexDEGIRO Overweight
|Barclays Capital
|13:15
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|13:06
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|flatexDEGIRO Overweight
|Barclays Capital
|08.07.26
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|22.07.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.04.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.02.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|flatexDEGIRO AG
|37,68
|3,01%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:52
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:49
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|13:42
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:30
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:27
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:22
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|13:21
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:18
|Vodafone Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:15
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|13:11
|arGEN-X Buy
|Deutsche Bank AG
|13:10
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|13:09
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|13:09
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|13:08
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:08
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:08
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|13:06
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|13:03
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:42
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:41
|Gerresheimer Sell
|UBS AG
|12:40
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:40
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:35
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:30
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:25
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:08
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|12:07
|easyJet Neutral
|UBS AG
|12:06
|Inditex Overweight
|Barclays Capital
|11:46
|Brenntag Halten
|DZ BANK
|11:28
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|11:23
|SAP Buy
|UBS AG
|10:27
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|10:26
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|10:25
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|10:25
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|10:25
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|10:24
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:23
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:09
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|10:08
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|10:07
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|10:06
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|10:06
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|10:05
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|09:58
|STMicroelectronics Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:57
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:43
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|09:29
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:52
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.