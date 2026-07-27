flatexDEGIRO Aktie

37,58EUR 1,00EUR 2,73%
flatexDEGIRO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111

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27.07.2026 13:06:48

flatexDEGIRO Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Flatexdegiro nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Der Online Broker habe dank starker Handelsaktivitäten, verbesserter Monetarisierung und stabiler Zinserträge das zweite Rekordquartal in Folge gemeldet, schrieb Olivia Pulvermacher in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem habe eine straffe Kostenkontrolle das Umsatzwachstum in ein überproportionales Gewinnwachstum umgewandelt./ck/rob/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Buy
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
46,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
37,56 € 		Abst. Kursziel*:
22,47%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
37,58 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22,41%
Analyst Name::
Olivia Pulvermacher 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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13:15 flatexDEGIRO Buy UBS AG
13:06 flatexDEGIRO Buy Deutsche Bank AG
22.07.26 flatexDEGIRO Hold Jefferies & Company Inc.
13.07.26 flatexDEGIRO Buy Deutsche Bank AG
08.07.26 flatexDEGIRO Overweight Barclays Capital
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Aktien in diesem Artikel

flatexDEGIRO AG 37,68 3,01% flatexDEGIRO AG

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13:52 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
13:49 SpaceX Outperform Bernstein Research
13:42 MTU Aero Engines Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:30 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
13:27 Airbus Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:22 AXA Outperform RBC Capital Markets
13:21 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
13:18 Vodafone Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:15 flatexDEGIRO Buy UBS AG
13:11 arGEN-X Buy Deutsche Bank AG
13:10 Santander Buy Deutsche Bank AG
13:09 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
13:09 PATRIZIA Buy Deutsche Bank AG
13:08 Vodafone Group Underweight JP Morgan Chase & Co.
13:08 Novartis Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:08 Vossloh Buy Deutsche Bank AG
13:06 flatexDEGIRO Buy Deutsche Bank AG
13:03 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:42 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:41 Gerresheimer Sell UBS AG
12:40 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
12:40 TotalEnergies Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:35 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:30 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
12:26 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets
12:25 ATOSS Software Buy Jefferies & Company Inc.
12:08 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
12:07 easyJet Neutral UBS AG
12:06 Inditex Overweight Barclays Capital
11:46 Brenntag Halten DZ BANK
11:28 Volkswagen Neutral UBS AG
11:23 SAP Buy UBS AG
10:27 Vossloh Hold Warburg Research
10:26 T-Mobile US Kaufen DZ BANK
10:25 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
10:25 Nokia Buy Deutsche Bank AG
10:25 Andritz kaufen Deutsche Bank AG
10:24 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:23 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:09 Roche Outperform Bernstein Research
10:08 SAFRAN Outperform Bernstein Research
10:07 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
10:06 Rolls-Royce Market-Perform Bernstein Research
10:06 Boeing Outperform Bernstein Research
10:05 Airbus Outperform Bernstein Research
09:58 STMicroelectronics Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:57 Assicurazioni Generali Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:43 Andritz kaufen Deutsche Bank AG
09:29 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
08:52 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
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