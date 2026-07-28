Mercedes-Benz Group Aktie

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WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

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28.07.2026 08:05:24

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Alles in allem habe der Autobauer ein starkes zweites Quartal hinter sich, das die durchschnittlichen Analystenschätzungen übertroffen habe, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Er hob insbesondere hervor, dass die Umsatzrendite der Pkw-Sparte trotz des schwierigen Marktumfelds bei 4 Prozent gelegen habe./ck/rob/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 06:30 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 06:39 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
43,10 € 		Abst. Kursziel*:
62,41%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
47,72 € 		Abst. Kursziel aktuell:
46,70%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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