Boeing Aktie
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WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Mit 180 Flugzeug-Bestellungen auf der Luftfahrtmesse Farnborough habe der US-Flugzeugbauer die 154 Bestellungen des Konkurrenten Airbus übertroffen, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Montag vorliegenden Studie. Bei den Schmalrumpf-Fliegern sei Boeing mit 108 Bestellungen aber hinter Airbus (134) zurückgeblieben./rob/edh/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 17:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 295,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 209,52
|
Abst. Kursziel*:
40,80%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 209,52
|
Abst. Kursziel aktuell:
40,80%
|
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Boeing Co.
|
24.07.26
|Airbus and Boeing push to boost production to tackle record order backlogs (Financial Times)
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23.07.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones gibt zum Handelsstart nach (finanzen.at)
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22.07.26
|NYSE-Handel Dow Jones schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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22.07.26
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22.07.26
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21.07.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones letztendlich im Aufwind (finanzen.at)
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21.07.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones mit Zuschlägen (finanzen.at)
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20.07.26
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Analysen zu Boeing Co.
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