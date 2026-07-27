NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Mit 180 Flugzeug-Bestellungen auf der Luftfahrtmesse Farnborough habe der US-Flugzeugbauer die 154 Bestellungen des Konkurrenten Airbus übertroffen, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Montag vorliegenden Studie. Bei den Schmalrumpf-Fliegern sei Boeing mit 108 Bestellungen aber hinter Airbus (134) zurückgeblieben./rob/edh/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 17:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.