Air Liquide Aktie
|173,44EUR
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WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073
Air Liquide Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Air Liquide nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 204 Euro belassen. Das Wachstum des Industriegaseherstellers sei im zweiten Quartal höher als erwartet ausgefallen, schrieb Marcus Dunford-Castro in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Auftragsbestand habe weiter zugelegt./rob/mf/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 01:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 01:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Buy
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Unternehmen:
Air Liquide S.A.
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
204,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
172,00 €
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Abst. Kursziel*:
18,60%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
173,44 €
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Abst. Kursziel aktuell:
17,62%
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Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro
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KGV*:
-