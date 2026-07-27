Vodafone Group Aktie

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WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39

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27.07.2026 13:18:01

Vodafone Group Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vodafone auf "Buy" mit einem Kursziel von 123 Pence belassen. Die afrikanische Tochter Vodacom und Vodafone Deutschland hätten mit den Service-Umsätzen die Erwartungen überboten, schrieb Paul Sidney in einer ersten Einschätzung am Montag. Vor allem das gute Abschneiden der Briten auf dem deutschen Markt sollte den Kurs der Vodafone-Aktie antreiben./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 07:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Buy
Unternehmen:
Vodafone Group PLC 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
1,23 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1,19 £ 		Abst. Kursziel*:
2,97%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1,20 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
2,93%
Analyst Name::
Paul Sidney 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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