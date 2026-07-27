HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vodafone auf "Buy" mit einem Kursziel von 123 Pence belassen. Die afrikanische Tochter Vodacom und Vodafone Deutschland hätten mit den Service-Umsätzen die Erwartungen überboten, schrieb Paul Sidney in einer ersten Einschätzung am Montag. Vor allem das gute Abschneiden der Briten auf dem deutschen Markt sollte den Kurs der Vodafone-Aktie antreiben./rob/bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 07:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.