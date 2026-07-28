Barclays Aktie
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WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658
Barclays Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Barclays nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 575 Pence belassen. Die Erträge der britischen Großbank und das Vorsteuerergebnis seien im zweiten Quartal besser als erwartet ausgefallen, was aber teilweise kompensiert worden sei durch höher als erwartete Kosten, schrieb Benjamin Toms in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem sei das Investmentbanking-Geschäft im Vergleich zu den US-Wettbewerbern schwächer ausgefallen./ck/rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 02:47 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 02:47 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Barclays plc Outperform
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Unternehmen:
Barclays plc
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Analyst:
RBC Capital Markets
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Kursziel:
5,75 £
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Rating jetzt:
Outperform
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Kurs*:
5,91 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Outperform
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Kurs aktuell:
4,94 £
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Benjamin Toms
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KGV*:
-
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