Barclays Aktie

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WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658

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28.07.2026 09:59:55

Barclays Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Barclays nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 575 Pence belassen. Die Erträge der britischen Großbank und das Vorsteuerergebnis seien im zweiten Quartal besser als erwartet ausgefallen, was aber teilweise kompensiert worden sei durch höher als erwartete Kosten, schrieb Benjamin Toms in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem sei das Investmentbanking-Geschäft im Vergleich zu den US-Wettbewerbern schwächer ausgefallen./ck/rob/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 02:47 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 02:47 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Barclays plc Outperform
Unternehmen:
Barclays plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
5,75 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
5,91 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
4,94 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Benjamin Toms 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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