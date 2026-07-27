AXA Aktie

45,15EUR 0,60EUR 1,35%
AXA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628

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27.07.2026 13:22:14

AXA Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Axa vor der Berichtssaison der europäischen Versicherer von 48 auf 52 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Wegen geringer Naturkatastrophenschäden erwarte er im Bereich Schaden- und Unfallversicherung starke Resultate, schrieb Ben Cohen in einem am Montag vorliegenden Sektorausblick. Darauf deuteten schon die Eckdaten des Rückversicherers Munich Re hin. Die Aktien von Axa seien recht anspruchslos bewertet./la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 00:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 00:48 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AXA S.A. Outperform
Unternehmen:
AXA S.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
45,13 € 		Abst. Kursziel*:
15,22%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
45,15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,17%
Analyst Name::
Ben Cohen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

AXA S.A. 45,15 1,35% AXA S.A.

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13:10 Santander Buy Deutsche Bank AG
13:09 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
13:09 PATRIZIA Buy Deutsche Bank AG
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13:08 Novartis Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:08 Vossloh Buy Deutsche Bank AG
13:06 flatexDEGIRO Buy Deutsche Bank AG
13:03 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:42 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
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12:40 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
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12:35 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
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11:46 Brenntag Halten DZ BANK
11:28 Volkswagen Neutral UBS AG
11:23 SAP Buy UBS AG
10:27 Vossloh Hold Warburg Research
10:26 T-Mobile US Kaufen DZ BANK
10:25 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
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10:25 Andritz kaufen Deutsche Bank AG
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10:09 Roche Outperform Bernstein Research
10:08 SAFRAN Outperform Bernstein Research
10:07 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
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10:06 Boeing Outperform Bernstein Research
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09:58 STMicroelectronics Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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