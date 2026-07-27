McDonald's Aktie

237,40EUR 5,00EUR 2,15%
McDonald's für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856958 / ISIN: US5801351017

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27.07.2026 18:36:48

McDonalds Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für McDonald's vor Quartalszahlen von 365 auf 340 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kennziffern der Fast-Food-Kette dürften vom schwierigen konjunkturellen Umfeld in den USA und weltweit belastet worden sein, schrieb Dennis Geiger in einer am Montag vorliegenden Studie. Deshalb habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2026 bis 2028 reduziert. Dennoch sollte die Marke weltweit gut positioniert sein, um bis ins Jahr 2027 Marktanteile zu gewinnen./rob/edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 05:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: McDonald's Corp. Buy
Unternehmen:
McDonald's Corp. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 340,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 269,86 		Abst. Kursziel*:
25,99%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 270,29 		Abst. Kursziel aktuell:
25,79%
Analyst Name::
Dennis Geiger 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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18:36 McDonald's Buy UBS AG
18.05.26 McDonald's Buy UBS AG
11.05.26 McDonald's Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.05.26 McDonald's Overweight Barclays Capital
08.05.26 McDonald's Sector Perform RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel

McDonald's Corp. 237,40 2,15% McDonald's Corp.

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19:52 L'Oréal Underperform Jefferies & Company Inc.
19:51 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
18:39 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
18:38 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
18:36 McDonald's Buy UBS AG
18:27 Microsoft Buy UBS AG
16:31 HOCHTIEF Hold Jefferies & Company Inc.
15:33 Sartorius vz. Halten DZ BANK
15:29 AMD Buy UBS AG
15:21 T-Mobile US Buy UBS AG
15:03 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
15:02 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
13:52 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
13:49 SpaceX Outperform Bernstein Research
13:42 MTU Aero Engines Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:30 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
13:27 Airbus Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:22 AXA Outperform RBC Capital Markets
13:21 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
13:18 Vodafone Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:15 flatexDEGIRO Buy UBS AG
13:11 arGEN-X Buy Deutsche Bank AG
13:10 Santander Buy Deutsche Bank AG
13:09 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
13:09 PATRIZIA Buy Deutsche Bank AG
13:08 Vodafone Group Underweight JP Morgan Chase & Co.
13:08 Novartis Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:08 Vossloh Buy Deutsche Bank AG
13:06 flatexDEGIRO Buy Deutsche Bank AG
13:03 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:42 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:41 Gerresheimer Sell UBS AG
12:40 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
12:40 TotalEnergies Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:35 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:30 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
12:26 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets
12:25 ATOSS Software Buy Jefferies & Company Inc.
12:08 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
12:07 easyJet Neutral UBS AG
12:06 Inditex Overweight Barclays Capital
11:46 Brenntag Halten DZ BANK
11:28 Volkswagen Neutral UBS AG
11:23 SAP Buy UBS AG
10:27 Vossloh Hold Warburg Research
10:26 T-Mobile US Kaufen DZ BANK
10:25 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
10:25 Nokia Buy Deutsche Bank AG
10:25 Andritz kaufen Deutsche Bank AG
10:24 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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