Barclays Aktie

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WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658

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28.07.2026 10:20:34

Barclays Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Barclays nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 590 Pence belassen. Analyst Jonathan Pierce verwies in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung auf das "etwas unübersichtliche Zahlenwerk" der britischen Großbank. So hätten zwar die Erträge im Investmentbanking die Erwartungen übertroffen, doch sei das von leicht verfehlten Erwartungen in anderen Bereichen konterkariert worden. Er verwies zudem auf zusätzliche Kosten, die im zweiten Halbjahr anfielen und in den Analystenschätzungen noch nicht berücksichtigt sein dürften./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 03:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 03:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Barclays plc Buy
Unternehmen:
Barclays plc 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
5,90 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
5,91 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
5,03 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Jonathan Pierce 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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