NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air Liquide nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Das Zahlenwerk des französischen Gase-Herstellers im zweiten Quartal und ersten Halbjahr habe weitgehend im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Chetan Udeshi in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Vor dem Hintergrund der starken Kursentwicklung der Aktie seit Jahresbeginn könnte dies ihm zufolge daher nun zu Gewinnmitnahmen führen./ck/rob/mne



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:17 / BST E

rstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:19 / BST



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