Barclays Aktie

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WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658

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28.07.2026 09:01:23

Barclays Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Barclays nach Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 600 Pence belassen. Das Investmentbanking der britischen Großbank sei stark gelaufen, schrieb Kian Abouhossein in einer ersten Reaktion am Dienstag. Der Analyst erwartet nun steigende Schätzungen von Analysten für das Ergebnis je Aktie im unteren einstelligen Prozentbereich. Zudem wies er auf die Ankündigung verstärkter Aktienrückkäufe hin./ck/rob/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:06 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:10 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Barclays plc Overweight
Unternehmen:
Barclays plc 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
6,00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
5,93 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
5,03 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Kian Abouhossein 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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