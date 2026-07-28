NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Safran nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 330 Euro belassen. Das erste Halbjahr des Triebwerkbauers sei stark verlaufen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der erhöhte Ausblick habe die Konsenschätzungen deutlich übertroffen./rob/mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.