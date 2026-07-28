SAFRAN Aktie

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WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272

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28.07.2026 10:22:17

SAFRAN Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Safran nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 330 Euro belassen. Das erste Halbjahr des Triebwerkbauers sei stark verlaufen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der erhöhte Ausblick habe die Konsenschätzungen deutlich übertroffen./rob/mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Hold
Unternehmen:
SAFRAN S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
330,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
325,10 € 		Abst. Kursziel*:
1,51%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
342,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3,68%
Analyst Name::
Chloe Lemarie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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