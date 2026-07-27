NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Munich Re anlässlich der jüngst veröffentlichten Eckdaten von 490 auf 500 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Er habe seine Schätzung für den Gewinn je Aktie des Rückversicherers in diesem Jahr erhöht, schrieb Ben Cohen in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies sei auf geringere Katastrophenschäden im Bereich der Sach- und Unfallversicherung, bei Spezialversicherungen (GSI) und bei der Erstversicherungstochter Ergo zurückzuführen./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 00:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 00:48 / EDT





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